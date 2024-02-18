Дмитрий Киселёв предложил Джо Байдену дать ему интервью: “Есть достойный пример”

По мнению гендиректора медиагруппы “Россия сегодня”, США и России не хватает возможности слышать друг друга, и он направил запрос в Белый домДмитрий Киселёв направил в Америку запрос на то, чтобы взять интервью у Джо Байдена.
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