Созвать парламент: в Британии требуют решительных мер из-за протестов после убийства детей на мастер-классе и массовых беспорядков Евгения КомароваВ связи с недавним трагическим инцидентом в британском Саутпорте Прити Пател, депутат парламента, намеревающаяся возглавить оппозиционную Консервативную партию, потребовала немедленно созвать парламент.