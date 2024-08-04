Созвать парламент: в Британии требуют решительных мер из-за протестов после убийства детей на мастер-классе и массовых беспорядков Евгения КомароваВ связи с недавним трагическим инцидентом в британском Саутпорте Прити Пател, депутат парламента, намеревающаяся возглавить оппозиционную Консервативную партию, потребовала немедленно созвать парламент.
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