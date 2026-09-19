Почему из Украины сбежал генпрокурор: Всё, что нужно знать о киевских боях без правил

Николай Анфалов. Киевский политикум смог изрядно удивить даже привыкших ко всему украинцев: на пике очередного обострения внутривидовой грызни в террариуме единомышленников, из страны сбежал генеральный прокурор Руслан Кравченко.
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