Таксистов сажают за руль «Лады»

Ездить только на отечественных автомобилях с шашечками теперь предписывает закон о требовании к уровню локализации авто, используемых в качестве легковых такси, который вопреки сопротивлению таксомоторной отрасли был принят во втором и третьем чтениях Госдумой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии