Ремейк "Бандитского Петербурга". Дмитрий Певцов готов вернуться

Народный артист России Дмитрий Певцов высказался о возможном ремейке сериала "Бандитский Петербург".Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, известный по роли в культовом сериале "Бандитский Петербург", высказал своё мнение о возможном ремейке этого популярного проекта.