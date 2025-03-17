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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» доминировал в центре: Зделара и Барриоса заставляли играть только назад, Глушенкова отрезали от полузащиты». Радимов о 2:1 с «Зенитом»

«Перед началом матча мы разговаривали с другими ребятами и пришли к выводу, что победит тот, кто выиграет центр поля.

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