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Обозреватель The Hockey Writers Стивенс: Овечкин является величайшим снайпером в НХЛ

Обозреватель The Hockey Writers Стивенс: Овечкин является величайшим снайпером в НХЛ

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Впечатляющее выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не оставило равнодушным обозревателя The Hockey Writers Майка Стивенса.

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