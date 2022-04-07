Обозреватель The Hockey Writers Стивенс: Овечкин является величайшим снайпером в НХЛ

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Впечатляющее выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не оставило равнодушным обозревателя The Hockey Writers Майка Стивенса.
Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Впечатляющее выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не оставило равнодушным обозревателя The Hockey Writers Майка Стивенса.
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