НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гасперини о 0:2: «Интер» – один из лучших клубов Европы. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно совершать меньше ошибок. У «Аталанты» было много моментов»

Бергамаски проиграли матч полуфинала Суперкубка Италии со счетом 0:2.  «Мы не пренебрегали этим турниром, старались выиграть матч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх