Минздрав: россияне уменьшили потребление соли на форуме 9-10 июля

На форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве 9-10 июля главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила о снижении привычки русских пересаливать пищу и смещении фокуса на здоровое питание.
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