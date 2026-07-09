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Царьград

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Минздрав: россияне уменьшили потребление соли на форуме 9-10 июля

Минздрав: россияне уменьшили потребление соли на форуме 9-10 июля

На форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве 9-10 июля главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила о снижении привычки русских пересаливать пищу и смещении фокуса на здоровое питание.

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