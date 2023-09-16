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На федеральном канале покажут фильм о правнучке Лескова, снятом в орловском музее

На федеральном канале покажут фильм о правнучке Лескова, снятом в орловском музее

В воскресенье, 17 сентября, на телеканале «Россия-Культура» покажут премьеру документального фильма «Донна Татьяна», посвящённого правнучке известного орловского писателя Николая Лескова – Татьяне Лесковой, ставшей родоначальницей балета в Бразилии.

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