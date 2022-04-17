Разведчики армейского корпуса Балтийского флота провели тактическую тренировку и захват «языка» условного противника

Разведчики армейского корпуса Балтийского флота провели тактическую тренировку и захват «языка» условного противника

На одном из этапов учения разведчики выполнили налет на опорный пункт роты условного противника и захватили «языка».

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