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С начала года тульский Росреестр внес сведения о 998 зонах с особыми условиями использования

С начала года тульский Росреестр внес сведения о 998 зонах с особыми условиями использования

За семь месяцев текущего года в Единый государственный реестр недвижимости в Тульской области добавили сведения о 998 зонах с особыми условиями использования территорий, сообщила пресс-служба регионального Росреестра.

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