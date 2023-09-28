Областной марафон ´Старт на Безопасность´.

В рамках областного профилактического марафона ´Старт на а безопасность´ организованы тематические и классные часы, направленные на актуализацию знаний, отработку умений и навыков, способствующих снижению индивидуальных и коллективных рисков .
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