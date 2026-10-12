Джейс Ричардсон: «Сейчас я играю терпеливее и лучше контролирую темп. В прошлом сезоне я действовал практически на одной скорости»

Разыгрывающий « Орландо » Джейс Ричардсон, готовящийся к своему второму сезону в НБА , рассказал, над каким компонентом игры он работал больше всего в межсезонье.
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