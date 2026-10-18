Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции. Причем в два этапа: сначала с 1 февраля на 6,8% (на уровень инфляции), затем с 1 апреля на 3,3% с учетом роста доходов Социального фонда России.
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