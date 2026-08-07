АиФ: Зеленского пытаются спрятать на глубине 93 метров под Киевом Украина осталась без ПВО и многие объекты теперь не защищены.
«Важно похоронить его»: спасет ли бункер Зеленского украинскую «верхушку» — кого надо уничтожить первым
Комментарии
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Руслан Богомолов
Игорь Кузнецов
За террористические удары укронацисты ответят. Если Вы не видите, то эскалация вооружённого противостояния достигла того предела, что наносятся массированные удары по инфраструктуре на Украине, уничтожаются портовые сооружения, суда у пирса, АЗС и хранилища. Ненависть это правильно, только следует понимать - как ответный террористический удар по сходку &quot;желающих&quot; в Киеве будет воспринят теми странами, которые твердят о том, что нам нужно остановится и начать мирные переговоры. А им покажут - вот, Россия (Путин) не желает останавливаться и занимается террором. И дальше что? Китай и Индия присоединяться к санкциям против нас или нет? А другие члены БРИКС?
Боже - какая глупость. Они будут ещё более уверены, то Россия ИХ боится тронуть, что они могут и дальше усиливать укрорейх оружием. Стуб В КИЕВЕ заявил о том, что Финляндия строит завод для выпуска беспилотников для Украины. Чтобы та продолжала убивать наших детей? А Китай и Индия, как и другие страны не только БРИКС, глядя на наши трусливые моньканья с надеждами договориться с террористами, теряют уважение к России. Слабовольных и терпил не уважают НИГДЕ.
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3 н.
Игорь Кузнецов
Руслан Богомолов
Боже - какая глупость. Они будут ещё более уверены, то Россия ИХ боится тронуть, что они могут и дальше усиливать укрорейх оружием. Стуб В КИЕВЕ заявил о том, что Финляндия строит завод для выпуска беспилотников для Украины. Чтобы та продолжала убивать наших детей? А Китай и Индия, как и другие страны не только БРИКС, глядя на наши трусливые моньканья с надеждами договориться с террористами, теряют уважение к России. Слабовольных и терпил не уважают НИГДЕ.
Давайте не передёргивать. Что значит "трусливые моньканья с надеждами договориться с террористами"? Условия заключения мира с гарантиями безопасности выдвинуты и не меняются. Вооружённое противостояние продолжается, удары наносятся, тактику ведения военно-политической борьбы определяет руководство страны. Я изложил свои размышления на то, почему не наносятся террористические удары по киевской хунте. Могу добавить - может быть сейчас планомерно уничтожают "идейных" укробандеровцев, одновременно отодвигая ЛБС на Запад. И "упёртость" Зеленского в этом случае оправдывает наши многократно разрушительные удары. Именно об этом и заявили в ООН - нам не нужно перемирие, нужен долгосрочный мир. О "терпилах" - это блатной жаргон и мне не интересен.
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3 н.
Руслан Богомолов
Игорь Кузнецов
Давайте не передёргивать. Что значит &quot;трусливые моньканья с надеждами договориться с террористами&quot;? Условия заключения мира с гарантиями безопасности выдвинуты и не меняются. Вооружённое противостояние продолжается, удары наносятся, тактику ведения военно-политической борьбы определяет руководство страны. Я изложил свои размышления на то, почему не наносятся террористические удары по киевской хунте. Могу добавить - может быть сейчас планомерно уничтожают &quot;идейных&quot; укробандеровцев, одновременно отодвигая ЛБС на Запад. И &quot;упёртость&quot; Зеленского в этом случае оправдывает наши многократно разрушительные удары. Именно об этом и заявили в ООН - нам не нужно перемирие, нужен долгосрочный мир. О &quot;терпилах&quot; - это блатной жаргон и мне не интересен.
Дожили: "террористические удары по киевской хунте". А "террористические удары" по рабам этой хунты, сидящим в окопах, это пожалуйста? Не смещайте понятия. Мы воюем именно с этим нацистским режимом Украины, и лидеры этого режима для нас такие же цели, как и их холопы, разве что более важные с точки зрения победы над этим режимом. Оправдание их недотрогости - есть предательство самой сути этой войны.
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3 н.
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