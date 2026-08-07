Руслан Богомолов

Игорь Кузнецов За террористические удары укронацисты ответят. Если Вы не видите, то эскалация вооружённого противостояния достигла того предела, что наносятся массированные удары по инфраструктуре на Украине, уничтожаются портовые сооружения, суда у пирса, АЗС и хранилища. Ненависть это правильно, только следует понимать - как ответный террористический удар по сходку &quot;желающих&quot; в Киеве будет воспринят теми странами, которые твердят о том, что нам нужно остановится и начать мирные переговоры. А им покажут - вот, Россия (Путин) не желает останавливаться и занимается террором. И дальше что? Китай и Индия присоединяться к санкциям против нас или нет? А другие члены БРИКС?

Боже - какая глупость. Они будут ещё более уверены, то Россия ИХ боится тронуть, что они могут и дальше усиливать укрорейх оружием. Стуб В КИЕВЕ заявил о том, что Финляндия строит завод для выпуска беспилотников для Украины. Чтобы та продолжала убивать наших детей? А Китай и Индия, как и другие страны не только БРИКС, глядя на наши трусливые моньканья с надеждами договориться с террористами, теряют уважение к России. Слабовольных и терпил не уважают НИГДЕ.