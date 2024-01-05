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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забьет меньше 25 голов за сезон НХЛ – букмекеры уверены. Перед регуляркой от него ждали 40+ шайб

Букмекеры снизили ожидания от Александра Овечкина на фоне неудачного старта сезона. Нападающий «Вашингтона» набрал 24 (8+16) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.

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