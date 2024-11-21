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Царьград

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Суд арестовал склад у замгендиректора «Роскосмоса» Фролова по делу о хищении

Суд арестовал склад у замгендиректора «Роскосмоса» Фролова по делу о хищении

Недвижимость замгендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова арестовали в рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей из бюджета.

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