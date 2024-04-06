Схема «Дропперство»: как мошенники обманывают детей и толкают их на преступления Ирэн ОрлонскаяСреди молодежи в России все чаще наблюдается случаи попадания в ловушку дропперства — изощренной схемы, где преступники манипулируют данными банковских карт других людей для совершения незаконных действий.
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