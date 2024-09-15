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Белоусов поручил разобраться Генштабу и ФСБ в гибели военных «Эрнеста» и «Гудвина»

Белоусов поручил разобраться Генштабу и ФСБ в гибели военных «Эрнеста» и «Гудвина»

Военные заявили, что командование погрязло в наркоторговле и воровстве. Глава  Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России прояснить ситуацию, которая связана с данными о гибели двух военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин».

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