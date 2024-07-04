В Нижнем Новгороде объявлены победители конкурса "Я хочу стать дипломатом"

В Нижнем Новгороде завершился конкурс "Я хочу стать дипломатом", где были объявлены победители. В этом году в нем приняли участие более 60 заявителей из регионов Поволжья, в том числе из Нижегородской области, Ульяновской области, Республики Мордовия, Удмуртской Республики и Чувашской Республики.