Ирина Влах - главе СИБ: "Проверьте финансирование PAS!"

Председатель Республиканской партии INIMA MOLDOVEI, бывший башкан АТО Гагаузия Ирина Влах написала открытое письмо директору Службы информации и безопасности Александру Мустяцэ, призвав его проверить возможное "криминальное" финансирование партии "Действие и солидарность" (PAS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии