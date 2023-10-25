Эксперт рассказала, как сэкономить на отоплении

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина 25 октября рассказала «Известиям», какие существуют приборы, оборудование и лайфхаки для экономии на отоплении, сколько можно сэкономить в месяц, а также чем опасны самодельные печки и обогреватели.