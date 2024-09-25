Политолог Алессандро Орсини проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не желает завершать бушующее на территории Украины противостояние, чтобы не потерять поступающие от Запада денежные средства и не столкнуться с гневом граждан.
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