Участники школьного митинга в Новой Москве опрошены полицией

Участникам грозит наказание по статье о несанкционированных митингах.Вчера сотрудники правоохранительных органов в штатском задержали и привезли в отделение полиции активистов, принявших участие в ситуации по школе №2120 в Новой Москве.
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