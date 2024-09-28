Психолог Рязанова назвала 5 мультфильмов, которые стоит посмотреть каждому

Как часто вы проводите время со своими детьми? Не пишете диктанты и не читаете, что задано в школе, а общаетесь от души — играете, разговариваете, готовите в удовольствие, путешествуете? Это гораздо важнее, чем воспитывать социально правильных детей согласно утвержденному образовательному плану.
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