Обломки украинского БПЛА оборвали ЛЭП в Курчатовском районе

Без света остались 658 жилых домов, в которых проживают 4 120 человек.В результате падения обломков украинского БПЛА оборвана линия электропередачи в Курчатовском районе, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
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