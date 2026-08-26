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Курские новости

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Обломки украинского БПЛА оборвали ЛЭП в Курчатовском районе

Обломки украинского БПЛА оборвали ЛЭП в Курчатовском районе

Без света остались 658 жилых домов, в которых проживают 4 120 человек.В результате падения обломков украинского БПЛА оборвана линия электропередачи в Курчатовском районе, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

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