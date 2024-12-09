В России изменятся тарифы на электроэнергию

В 2025 году тарифы на электроэнергию вырастут в среднем по России на 12,6% — при этом увеличение произойдет с 1 июля, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина «Прайму».
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