Аналитик Меркурис: Бойцы ВСУ перестанут воевать после начала переговоров Украинские военные, которые сейчас находятся в ужасном состоянии по всей линии фронта, будут все чаще отказываться от участия в боевых действиях.
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