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Новые снимки, полученные при помощи орбитальной инфракрасной обсерватории Джеймса Уэбба, впервые показывают две спиральные галактики с перемычкой, находящиеся в молодой Вселенной

Новые снимки, полученные при помощи орбитальной инфракрасной обсерватории Джеймса Уэбба, впервые показывают две спиральные галактики с перемычкой, находящиеся в молодой Вселенной

﻿﻿Новые изображения из орбитальной инфракрасной обсерватории имени Джеймса Уэбба впервые показывают две спиральные галактики с перемычкой в ​​молодой Вселенной.

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