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BYD Sealion 08 раскрыл интерьер пятиместной версии перед запуском

BYD Sealion 08 раскрыл интерьер пятиместной версии перед запуском

Компания BYD готовит к запуску 2 сентября свой новый флагманский электрический кроссовер Sealion 08.

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