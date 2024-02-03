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Рустам Минниханов вручил дипломы победителям XI Республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление

Подведение итогов XI Республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций в Республике Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление состоялось сегодня в Доме Правительства РТ.

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