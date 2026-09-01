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ИА Регнум

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Путин отметил рост числа российских туристов в Турции

Путин отметил рост числа российских туристов в Турции

Рост числа российских туристов в Турции по итогам 2025 года составил почти 7 млн человек. Об этом 1 сентября сообщил президент России Владимир Путин.

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