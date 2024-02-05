Прогноз Данюка: В Европе ожидается усиление внутриполитической турбулентности

Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН и член Общественной палаты России, выразил мнение в беседе с EUROMORE, что протесты фермеров в Европе будут только нарастать.
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