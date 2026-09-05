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Озёрные сети Швеции меняют перенос углерода между водой и атмосферой

Озёрные сети Швеции меняют перенос углерода между водой и атмосферой

Исследование сетей озёр и ручьёв на севере Швеции показало, что пресноводные водоёмы не просто накапливают углерод, но и активно перераспределяют и возвращают его в атмосферу.

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