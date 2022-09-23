И ПРО ЭТО

17 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrey Lapkin
    Тётки так бы в ЖЭУ ходили и требовали чтобы в подъезде уборщик мыл полы, а не приставать к соседям! Не обязаны жильцы...Соседи требуют уб...
  • Майя Maja
    " ...Потом, я абсолютно не понимаю, как жить, например, в однушке! Нет, я прекрасно знаю, что люди сейчас и в студиях...Выгнала сватью из...
  • Ольга Вальтер
    Ну, скажем так, шутки у свекрови нифига не смешные, все с подколами и не в пользу невестки. Раз уж такая юморная, то ...Невестка шуток не...

А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

- А все потому, что не нужно было оставлять мужа на полтора месяца одного! Вы взрослая женщина, и должны были это для себя уяснить! Сами и виноваты! – отчитывали в одной из групп ВК какую-то даму, пришедшую пожаловаться на семейные проблемы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх