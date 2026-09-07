Бойкова и Козловский выступят на челленджере в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на челленджере в США. «Читаем в интернете различные комментарии и хотим подтвердить: мы летим в Бостон», — сообщил Козловский в соцсетях.
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