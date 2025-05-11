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Свежие комментарии

Старт продаж гибридного седана Geely Galaxy Starshine 8: крутой дизайн и запас хода 1600 км

Geely вывел на рынок Поднебесной подключаемый гибридный седан Galaxy Starshine 8, доступный в семи комплектациях с ценовым диапазоном 125 800–165 800 юаней, что соответствует примерно 1,4–1,85 млн рублей по текущему курсу.

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