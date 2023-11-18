# Чернильница В последнее время как-то ощутимо меньше появлялось новостей о незаменимых любителях несовершеннолетних, хотя летом мы читали об этом довольно часто.
В Санкт-Петербурге незаменимый дворник покусился на 11-летнюю девочку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Не очень трудно. Со Сливко все прекрасно получилось Были бы желание и специалисты.
Ответить
11 час.
Николай Кочергин
Если бы ты имел общение с представителями этих народов, так бы не лепетал. Не дай Бог это случится с кем-то из твоих женщин, тогда посмотрим....
Ответить
3 час.
Я
Яна
Просто информация стала доступна,поэтому так кажется.
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии