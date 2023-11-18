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В Санкт-Петербурге незаменимый дворник покусился на 11-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге незаменимый дворник покусился на 11-летнюю девочку

# Чернильница   В последнее время как-то ощутимо меньше появлялось новостей о незаменимых любителях несовершеннолетних, хотя летом мы читали об этом довольно часто.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не очень трудно. Со Сливко все прекрасно получилось Были бы желание и специалисты.
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11 час.
Николай Кочергин
Если бы ты имел общение с представителями этих народов, так бы не лепетал. Не дай Бог это случится с кем-то из твоих женщин, тогда посмотрим....
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3 час.
Я
Яна
Просто информация стала доступна,поэтому так кажется.
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38 мин.

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