В Санкт-Петербурге незаменимый дворник покусился на 11-летнюю девочку

Не очень трудно. Со Сливко все прекрасно получилось Были бы желание и специалисты.

Николай Кочергин

Если бы ты имел общение с представителями этих народов, так бы не лепетал. Не дай Бог это случится с кем-то из твоих женщин, тогда посмотрим....