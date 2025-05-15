Разминирование Курской области займет более года из-за высокой плотности мин

На разминирование приграничных территорий Курской области потребуется более года. Высокая плотность минных заграждений создает значительные вызовы, заявил Марат Хуснуллин, подчеркивая сложность и длительность предстоящей работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии