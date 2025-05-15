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Разминирование Курской области займет более года из-за высокой плотности мин

Разминирование Курской области займет более года из-за высокой плотности мин

На разминирование приграничных территорий Курской области потребуется более года. Высокая плотность минных заграждений создает значительные вызовы, заявил Марат Хуснуллин, подчеркивая сложность и длительность предстоящей работы.

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