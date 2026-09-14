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Табиб гриппка каршы прививка турындагы төп мифларны аңлатты

Домодедово үзәк шәһәр хастаханәсенең баш табибы Андрей Осипов «Радио 1» белән әңгәмә вакытында гриппка каршы прививка турындагы иң популяр ике мифны аңлатты.

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