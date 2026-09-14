Табиб гриппка каршы прививка турындагы төп мифларны аңлатты

Домодедово үзәк шәһәр хастаханәсенең баш табибы Андрей Осипов «Радио 1» белән әңгәмә вакытында гриппка каршы прививка турындагы иң популяр ике мифны аңлатты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым