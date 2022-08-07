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Мужчины,что можете дать кроме денег?

Мужчины,что можете дать кроме денег?

Анонимно.Мужчины всегда так возмущаются,когда от них требуют деньги. А что мужчина может дать женщине кроме денег?(не забываем,что большая часть мужчин нищие и жадные)  1)внешность?мужчины никогда особо за собой не следят,не бреют тело и в целом нет привлекательной,красивой,ухоженной внешности и подтянутого качественного тела  2)готовку и уборку?большинство мужчин в открытую говорят «это женское дело»,большая часть мужчин бытовые инвалиды и даже если мужчина занимается бытом,в 99% это сделано на отвали  3)детей?вынашивает и рожает женщина,а так же в декрете сидят в 99% женщины и воспитанием ребёнка в 99% занимаются только женщины  4)целомудрие и верность?большая часть мужчин гулящие,распущенные и уж тем более не хранят свою невинность для одной  5)любовь и великие чувства?повторюсь,мужчины гулящие и не верные,какая любовь?мужчины вообще знают,что такое любить?  6)защиту?от кого?от других мужчин?какая ирония,ведь только мужчины насилуют и бьют женщин,а так же морально издеваются  7)мужчины дают тр*хать своё тело?Нет8)Эмпатию,моральную поддержку,эмоциональный и психологический вклад?Мужчины на это не способны.

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