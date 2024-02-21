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Бойцы СВО потребовали снести появившийся в Ростове-на-Дону памятник Жванецкому (ВИДЕО)

Бойцы СВО потребовали снести появившийся в Ростове-на-Дону памятник Жванецкому (ВИДЕО)

ФОТО: В видеообращении они называют сатирика русофобом. Военнослужащие — участники спецоперации из Ростова-на-Дону, потребовали снести памятник сатирику  Михаилу Жванецкому, который недавно появился в России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Присвоить этому жидо-козлу титул ИНОАГЕНТ и пШёл вон из России!👀👍😜👈
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