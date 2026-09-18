Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Атака мертвецов»: что на самом деле случилось под Осовцом 6 августа 1915 года

Осовец никогда не считался первоклассной крепостью. Она стояла на реке Бобр среди болот, прикрывая узел железных дорог на Белосток, и по предвоенным планам должна была продержаться недели, а не месяцы.

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