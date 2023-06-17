Людмила Соколова посвятила клоунам песню «Духи»

Людмила Соколова выпустила в свет песню «Духи» 16 июня 2023 года. Песня написана автором и саунд-продюсером Валерия Леонтьева Геннадием Приваловым и поэтом-песенником Анастасией Князевой, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе исполнительницы.