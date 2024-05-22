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"А? Где?": камерунцы привезли в Петербург много мефедрона и объяснялись полицейским

"А? Где?": камерунцы привезли в Петербург много мефедрона и объяснялись полицейским

Группа камерунских наркоторговцев была поймана полицейскими Петербурга.Сотрудники полиции остановили для плановой проверки машину в Петербурге, но их там ждал большой сюрприз.

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