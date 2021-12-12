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Дело идет к развязке: Украина может вернуть Донбасс через референдум

Дело идет к развязке: Украина может вернуть Донбасс через референдум

В продолжение вчерашней темы про возможные негативные последствия исполнения Минских соглашений. Президент Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение всеукраинского референдума по вопросу Крыма и Донбасса, а также о завершении войны.

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