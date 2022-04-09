Барбашев набрал очки (3+3) в 5-й игре подряд. У него 51 балл в 70 матчах

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3 ОТ).

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