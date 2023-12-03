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В Госдуме допустили введение налога на бездетность

В Госдуме допустили введение налога на бездетность

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что в России следует ввести налог на бездетность, похожий на существовавший в СССР.

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Комментарии
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Александр Терехов
Ну козлы, ей богу!!! Отнимать средства у одних(кто боится , не может, да просто не хочет рожать) и отдавать другим которые вроде бы не против!! Так что ли? Союз лажают все кому не поподя, а дурацкую хрень, как налог на бездетность, из СССР пытаются стащить. Я знал тех людей, кого коснулся это закон!!! Не приведи господи тех эмоций, которые одолевали тех людей. Одни только проклятия в адрес законодателей, наверняка, внесли свой вклад в развал СССР.
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12 час.
Ваша Светлость
Налог &quot;на яйца&quot;... Они это серьёзно?
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11 час.
Михаил Еграшин
Они со всех эпох и систем что похреновее тащат. Скоро налог на длину собачьих хвостов, церковную десятину и право первой ночи  введут.
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9 час.

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