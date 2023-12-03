В Госдуме допустили введение налога на бездетность

Александр Терехов

Ну козлы, ей богу!!! Отнимать средства у одних(кто боится , не может, да просто не хочет рожать) и отдавать другим которые вроде бы не против!! Так что ли? Союз лажают все кому не поподя, а дурацкую хрень, как налог на бездетность, из СССР пытаются стащить. Я знал тех людей, кого коснулся это закон!!! Не приведи господи тех эмоций, которые одолевали тех людей. Одни только проклятия в адрес законодателей, наверняка, внесли свой вклад в развал СССР.