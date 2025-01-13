В Тогучинском районном суде начался судебный процесс в отношении четверых граждан Таджикистана. Все они незаконные мигранты, которые по разным статьям УК РФ оказались в исправительной колонии строгого режима для осужденных, впервые отбывающих наказание.
Мигранты-заключенные избили сотрудника ИК-14 под Новосибирском
Комментарии
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МБ
Мария Берзина
Когда силовики отбиваются от целой банды, это чисто кино, в жизни их просто избивают...
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18 час.
АП
Александр Поляничко
Избили, значит было послабление режима. Сочувствовать не надо, заслужили.
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17 час.
N
Nata
Бешенного зверя отстреливают, а не кормят и не охраняют. Это не заповедник!
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15 час.
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